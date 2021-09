Një person ende i paidentifikuar ka hapur zjarr pranë një godine të Universitetit të Perm, në Rusi, duke shkaktuar deri tani 5 të vdekur dhe 6 të plagosur’.

Lajmin e raportojnë mediat lokale, duke saktësuar që ‘shumë studentë janë mbyllur në auditorë për tu fshehu, ndërsa disa të tjerë janë larguar nga dritaret’. Pasi ka ecur për shumë kohë me armë në kampus, agresori është ndaluar.

UPDATE: Eight people were confirmed killed, six injured in a shooting on the campus of a university in the Russian city of Permhttps://t.co/gV0sv3xUdE pic.twitter.com/0IIUBUxUls

— RT (@RT_com) September 20, 2021