Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në Itali ku po pritet me një ceremoni zyrtare nga homologu Mario Draghi.

Para se të nisej për në Itali, kreu i qeverisë u shpreh nga aeroporti ndërkombëtar “Nënë Tereza” se në qendër të bisedimeve me kryeministrin italian do të jetë njohja e pensioneve të bashkëqytetarëve në Itali.

“Në qendër të vëmendjes në bashkëbisedimin me Drganin do jetë njohja e tensioneve të tyre. Është një proces që ka filluar prej kohësh. Është tejet e vështirë dhe kemi bërë marrëveshje njohje tensionesh me shumë shtete. Ka nisur si një proces me qeverinë tonë. Në këtë fushë gjetëm tokë të shkretë. Dy janë marrëveshjet më të vështira, për shkak të masës së shqiptarëve që jetojnë në Itali dhe Greqi. Marrëveshjet me këto dy shteteve”, tha Rama.

g.kosovari