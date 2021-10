#FëmijëtTëParët #Shqipëria2030 “, shkruan Rama ne rrjetin social./m.j “, shkruan Rama ne rrjetin social./m.j

Bulevardi Dëshmorët e Kombit – Një panair modest arti, organizuar nga shkollat artistike në vend, ndërkohë që në bashkëpunim me ministrinë e arsimit dhe Unicef, Ministrja e Shtetit për Rininë e Fëmijët, po koordinon me ministritë e institucionet publike, punën për Programin Kombëtar të Arteve dhe Zejeve, që do të jetë duke nisur prej vitit të ardhshëm një hapësirë e re, gjithëpërfshirëse për nxënësit e të gjitha moshave në Republikën e Shqipërisë, të cilët do të kenë festivalet, ekspozitat, konkurset dhe çmimet e tyre, në nivel vendor e kombëtar