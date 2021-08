Thuajse 400 burra të paidentifikuar janë nën hetim nga policia pakistaneze pasi akuzohen se kanë sulmuar seksualisht një vajzë të re. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Lahore, në Pakistan. Videot që tregonin sulmin seksual u bënë virale dhe për këtë arsye, polica nisi hetimet.

Në pamjet që shkaktuan trazira në vend, autorët shihen duke e hedhur viktimën si një kukull në tokë, duke i shqyer rrobat dhe duke e sulmuar seksualisht.

Sipas Fondacionit Thomson Reuters, Pakistani është vendi i gjashtë më i rrezikshëm në botë për grate./m.j

This is why #Pakistanis r supporting #Taliban they have become 1 of them a Girl was Sexually Molested Stripped Naked by 400 Men at Minar E #Pakistan #Lahore on #IndependenceDayPakistan Celebrations NOT ALL MEN #Congratulationsindia #AfghanWomen #Afghanistan #TalibanSympathisers pic.twitter.com/9TIIh6tjC0

