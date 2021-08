Kryeministri Edi Rama ishte sot në Grabom të Malësisë së Madhe për inagurimin e pikës së përbashkët kufitare që do të lidhë Velipojën me Malin e Zi. I pranishëm në ceremoninë e organizuar ishte edhe zëvendëskryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazoviç.

Në momentin që do të pritej shiriti, Rama ka kërkuar që bashkë me të të ishte edhe Abazoviç, por ky i fundit është stepur.

“O Dritan hajde këtu hajde, hajde more këtu…”- dëgjohet të thotë Rama dhe e kap nga krahu.

Ja merri gërshërët, prite…ashtu, bravo”- shton Rama dhe nisin duartrokitjet.

Numri dy i qeverisë së Malit të Zi Abazoviç ka prerë shiritin e inagurimit të pikës së re doganore, me të dyart, njerën të bashkuar me kryeministrin e tij, tjetrin me kryeministrin shqiptar!

/m.j