Afganistani tani ka pushtetarë të rinj.

Vendi udhëhiqet nga talebanët dhe kësisoj, mijëra qytetarë duhen të largohen nga shteti islamik, për të shpëtuar veten e tyre. Situata e tanishme në Kabul e më gjerë është e rrezikshme.

Në një video të bërë virale në rrjete sociale, shihet një gazetar i rrethuar nga persona të armatosur, teksa drejtonte një emision debati. Ushtarët qëndrojnë në gatishmëri për të frenuar ndonjë përgjigje apo pyetje të gabuar të drejtuesit.

Prezantuesi gjatë fjalës së tij, tregon për rënien e qeverisë së ish-presidentit Gahni dhe transmeton se populli afgan nuk duhet të ketë frikë nga talebanët.

Afghanistan TV – surreal

This is what a political debate now looks like on Afghan TV, Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistan pic.twitter.com/oEverVgLOE

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 29, 2021