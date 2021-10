Kryenegociatori Zef Mazi thotë se BE po tregohet e ngadaltë me procezin e zgjerimit, duke dëmtuar besueshmërinë e saj.

Në një intervistë për MCN, Mazi lë të kuptohet se as samiti i dhjetorit nuk do të mundësojë një datë për tryezën ndërqeveritare të Shqipërisë me Unionin dhe se duhet punuar për të identifikuar vendet që janë skeptike për ndarjen e Tiranës me Shkupin.