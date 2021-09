Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur në emisionin “Today” në Amerikë. Ndërkohë që po transmetohej ‘live’, pas prezantuesve ka kaluar një burrë i zhveshur, i cili po bënte vrap.

Ky moment u prit me shumë reagime nga prezantuesit Hoda Kotb, Savannah Guthrie dhe Craig Melvin, të cilët njoftuan publikun që një burrë lakuriq të kalonte pas rrugës Manhattan.

Kjo video është bërë virale në rrjet, duke marrë pafund komente.

At least it’s not Matt Lauer. https://t.co/L2MvVfHRbz

— NewsBusters (@newsbusters) September 20, 2021