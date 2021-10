Denoncimi në median sociale, per nje krim te mundshem, nje realitet i rende i publikuar nga JOQ tregon se deri ku mund te arrije dhuna ndaj gruas.

I bëjmë thirrje institucioneve të reagojnë. Gruaja duhet të merret në mbrojtje që të mos kemi një tjetër viktimë.

Denoncimi i plotë i gruas të cilës i kërcënohet jeta nga ish-bashkëshorti:

“Pershendetje Joq, po ndaj me ju histori time. Une para 3 vitesh arrita te iki fshehur burrit tim sepse ai ka qene gjithmon nje njeri alkolist luante gjithe kohen lojra fati.. Kam jetuar 10 vjet ne greqi me te, kam 2 femij qe jetojne me mua jasht shtetit. jemi larg nga ai.

Ne jemi ndare shpesh sepse jeta me te ishte e veshitre me kercenonte se do me vriste nese un do ta lija nje dite, shpesh me ka dhunuar fizikisht ne sy te femijeve.

FEmijet jane te tmerruar sot as nuk duan tja din per te por as ai sddo tja dije fare per femijet. Aido vec te me vrase mua sepse une se durova me dhe mora femijet e u largova larg prej ti.

Tani ai ka 3 vjet qe nuk e pranon ndarjen dhe nuk e pranon qe une e kam lene perfundimisht kete njeri psikopat i cili vazhdon e me kercenon familjen time ne tirane./m.js