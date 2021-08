Një vajzë e re është grabitur dhe sulmuar seksualisht nga një turmë prej qindra burrash në një park në Lahore, Pakistan.

Incidenti i tmerrshëm ndodhi më 14 gusht, ditën e pavarësisë së Pakistanit, por nuk u raportua deri ditën e sotme.

Pamjet tronditëse të marra nga shikuesit tregojnë një turmë burrash që tërhiqnin dhe shtyjnë gruan, e cila po filmonte video për platformën e mediave sociale TikTok në monumentin Minar-e-Pakistan në Parkun e Ikbalit të Madh me gjashtë shokë.

Burrat e ndanë atë nga miqtë e saj dhe i grabitën bizhuteri, paratë dhe celularin para se t’i hiqnin rrobat dhe ta rrëzonin në tokë.

Inspektori i Përgjithshëm ka konfirmuar se gjithsej 66 të dyshuar janë identifikuar dhe janë arrestuar nga policia për t’u marrë në pyetje deri më tani, ndërsa dy policë janë pezulluar për shkak të neglizhencës së dyshuar në lidhje me rastin. /m.j

A female TikToker recent abuse and manhandled by 400 men at a gathering for 14 Aug #MinarePakistan. These people are just 🤦‍♂️pic.twitter.com/BY18Y09OPU

— Tushar Kant Naik 🇮🇳ॐ♫₹ (@Tushar_KN) August 19, 2021