Një tërmet me magnitudë 5.8 ka ndodhur në Australinë juglindore, duke dëmtuar ndërtesat në qytetin e Melbourne.

Sipas BBC, tërmeti ndodhi të mërkurën rreth orës 9:15 (koha lokale) në Mansfield, jo shumë larg kryeqytetit të shtetit Victoria.

Kryeministri australian, Scott Morrison, ka deklaruar se nuk ka pasur “raporte për lëndime të rënda”.

Tërmeti u ndje gjithashtu në Australinë Jugore fqinje dhe në New South Wales (NSW).

Breaking: Damage reported following magnitude 6.0 earthquake in Melbourne, Australia. pic.twitter.com/zNggNeMjv0

Përveç kësaj, raportohet se tërmeti u pasua edhe me disa tronditje të tjera me magnitudë prej 4.0 dhe 3.1.

#Earthquake Australia’s Victoria Hit by Reported Magnitude 5.3 Earthquake — Buildings Rocked From Melbourne to Canberra pic.twitter.com/ddAdnSoOgm

— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) September 22, 2021