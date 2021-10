Gatishmërinë e Lulzim Bashës për t’u bërë subjekti i parë i vetingut politik, analisti Mustafa Nano e sheh si lëvizja e fundit e një njeriu që po e kupton se i ka humbur të gjitha. Në studion e lajmeve të MCN TV, Nano tha se me këtë përpjekje, Basha synon t’i japë vetes atributet e njeriut që bën diferencën.

Tani ekziston frika dhe dyshimi te opinioni publik. Këta janë kaq inteligjentë që nëse kanë përfituar t’i hedhin në emra të tjerë. Nuk e dimë çfarë do të dalë nga ato gjëra. Basha shigjeton edhe Berishën.

Do ta përcjellë veten si njeriun që bën diferencën në botën politike. Me këtë përpjekje, Basha kërkon të evidentojë veten si njeriu që bën diferencën. Këta janë ndryshe, unë do i jap fund tranzicionit. Por ai është pjesë e të njëjtës klasë politike, ka humbur zgjedhjet në mënyrë seriale. Kredencialet politike i ka humbur vetë. Kjo më duket si lëvizja e një njeriu që po i humbet të gjitha dhe po përdor kartën e fundit.