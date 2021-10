Ish-tenistja e njohur serbe, Ana Ivanovic, bashkëshortja e Bastian Schweinsteiger, zbuloi detaje nga jeta familjare. Është shumë interesante për të mësuar se si komunikon me trashëgimtarët e saj, Luka dhe Leon. Shumë u interesuan, duke pasur parasysh se ata jetojnë në një familje shumëgjuhëshe, nëse Ana do t’u mësonte trashëgimtarëve të saj gjuhën serbe, por duket se kjo nuk u vu kurrë në dyshim:

“Jeta e përditshme e Luka dhe Leon është e mbushur me shumëgjuhësi. Unë flas anglisht me Bastian, por me fëmijët komunikoj në të gjitha gjuhët; serbe, gjermane dhe angleze. Madje, nganjëherë përfshijmë edhe spanjishten. Ndërsa flas kryesisht serbisht me fëmijët e mi, Bastian u drejtohet atyre në gjermanisht. Luka, djali im i madh, tashmë i flet rrjedhshëm të tria gjuhët. Leon është ende shumë i ri për të folur.

Familja është sporti më i bukur ekipor në botë dhe dëshira ime më e madhe është që të afërmit të jenë të lumtur. Do të doja të shihja më shumë dashuri jo vetëm për veten, por në të gjithë botën. Shumë njerëz vlerësojnë të tjerët, ata janë të gatshëm t’i gjykojnë, edhe pse të gjithë ne po kalojmë këto kohë të vështira. Unë do të doja që burrat të mbështesnin njëri-tjetrin më shumë, veçanërisht që gratë të jenë të tilla ndaj grave të tjera”.

Ajo zbuloi se si i balancon detyrimet private dhe ato të biznesit: “Në fillim, kur djemtë flinin vetëm disa orë në ditë, isha shumë i lodhur. Pastaj u bë më mirë dhe më mirë. Isha me fat që kisha një karrierë para se të krijoja familjen. Tani mund të them se jam një nënë e zënë dhe ndonjëherë është e vështirë të gjesh një ekuilibër, por fëmijët e mi janë ende në radhë të parë, dhe pastaj kur punoj, e quaj kohë për veten time”.

Ana pohon se i dha fund tenisit në çdo kuptim: “Unë jam shumë mirënjohëse për karrierën që kam pasur. Kam arritur shumë nga ato që kam ëndërruar dikur. Megjithatë, sot kam një fokus tjetër. Dua të vazhdoj të punoj. Natyrisht, kam ndërmend të kaloj shumë kohë me fëmijët”.