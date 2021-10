New York ka bërë të detyrueshëm vaksinimin anti-Covid për nëpunësit civilë. Masa, e cila do të njoftohet zyrtarisht të mërkurën nga Kryetari i Nju Jorkut Bill de Blasio, do të përcaktojë që të gjithë punonjësit e qytetit duhet të kenë marrë të paktën një dozë vaksine deri më 29 tetor, në të kundërt do të humbasin vendin e punës, sipas një zëdhënësi.

Masa e re përfshin 1,60,500 punonjës, nga të cilët 71% janë të vaksinuar pjesërisht ose plotësisht të vaksinuar, sipas vlerësimeve zyrtare.

70% e stafit të policisë dhe 60% e zjarrfikësve kanë bërë të paktën një dozë.

