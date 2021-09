Ditën e sotme, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka shkarkuar nga detyra drejtuesin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Parë në Sarandë, Lorenc Mërkurin. Një tjetër vendim që u mor gjatë mbledhjes ishte transferimi i Alfred Shehut, aktualisht prokuror në Elbasan si prokuror në Sarandë. Këshilli vendosi më 8 vota pro, caktimi i përkohshëm i prokurorit Alfred Shehu në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë për një periudhë kohore tre mujore nga hyrja në fuqi të këtij vendimi.

Këshilli vendosi në mënyre unanime, ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës për prokurorin Arben Smaçi, kandidat për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër dhe për prokurorin Arben Dyla, kandidat për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje. Këshilli vendosi miratimin e raporteve për analizimin e aftësisive profesionale të subjektit të rivlerësimit për Violeta Shkurta, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier dhe për Ylli Pjetërnikaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë.

NJOFTIMI I PLOTË:

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi sot, më 23.09.2021, mbledhjen plenare të radhës. Seanca u ndoq edhe nga përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë dhe programeve të asistencës për zbatimin e reformës në drejtësi, EURALIUS dhe OPDAT.

Më propozim të anëtarit Bujar Sheshi, me 8 vota pro dhe 3 kundër (z. Gent Ibrahimi, znj. Nurihan Seiti dhe z. Vatë Staka), rendit të ditës iu shtua diskutimi/ miratimi i caktimit të përkohshëm të Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Parë Sarandë në kushtet kur Drejtuesi aktual të kësaj prokurorie, z. Lorenc Mërkuri është shkarkuar nga detyra me vendim të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit me datë 22.09.2021. Me 8 vota pro dhe në mungesë të Kryetarit të Këshillit, z. Gent Ibrahimi dhe anëtarëve z. Moisi Duda dhe Vatë Staka, Këshilli vendosi transferimin me pëlqim të z. Alfred Shehu, aktualisht prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë për një periudhë kohore një vjeçare nga hyrja në fuqi të këtij vendimi. Gjithashtu, Këshilli vendosi më 8 vota pro, caktimi i përkohshëm i prokurorit Alfred Shehu në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë për një periudhë kohore tre mujore nga hyrja në fuqi të këtij vendimi.

Pasi u njoh me relacionet e përgatitura nga Komisioni i Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale , Këshilli vendosi në mënyre unanime, ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës për prokurorinz. Arben Smaçi, kandidat për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër dhe për prokurorin z. Arben Dyla, kandidat për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje. Shkak për ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatët e sipërpërmendur, është vendimi i KPK-së për shkarkimi nga detyra të dy subjekteve të rivlerësimit. Për shkak të këtij vendimi, z. Arben Smaçi dhe z. Arben Dyla, pezullohen nga detyra dhe nuk mund të ushtrojë funksionet e prokurorit deri në një vendim-marrje të formës së prerë nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit.

Gjithashtu, Këshilli vendosi ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës për prokuroren znj. Dorina Bejko, kandidate për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec. Gjatë procedurës së verifikimit, kandidatja Dorina Bejko ka paraqitur kërkesën me të cilën ka deklaruar se tërhiqet nga kandidimi për pozicionin “Drejtues” në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec për shkak se me datë 23.07.2021, të Këshillit të Lartë të Prokurorisë vendosi emërimin e prokurores në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Me Vendimin nr. 179, datë 03.06.2021, “Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për t’u pranuar në Programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2021-2022”, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka filluar procedurën administrative për verifikimin e pasurisë dhe figurës të kandidatëve për t’u pranuar në Programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2021-2022.

Pasi u njoh me relacionet të përgatitura nga Komisionin e Vlerësimit i Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale , Këshilli vendosi në mënyre unanime lejimi i kandidimit për 18 (tetëmbëdhjetë) kandidatë, për t’u pranuar në Programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, në vitin akademik 2021-2022, respektivisht, z. Arbër Delilaj; znj. Arisa Shkrepi; znj. Arjeta Plaku; znj. Aulona Haxhiraj; znj. Briselda Zhuzhi; znj. Brisida Leka; znj. Elsa Gjeli; znj. Ema Lazaj; znj. Enkelejda Meçka; znj. Greta Dreni; znj. Hava Memko; z. Kristi Jorgji; z. Mirjon Brahimllari; znj. Olta Hadushaj; znj. Ornela Ferhati, znj. Rajmonda Xhelollari; z. Renato Tosku dhe znj. Sonila Qerrolla.

Në vijim, Këshilli vendosi miratimin e raporteve për analizimin e aftësisive profesionale të subjektit të rivlerësimit znj. Violeta Shkurta prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier dhe për z. Ylli Pjetërnikaj prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë. Një kopje e këtyre Raporteve i dërgohet Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit.

Këshilli vendosi të vlerësojë të përfunduar procedurën e verifikimit të pasurisë dhe figurës për prokurorin Gjon Fusha, kandidat për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër, sipas relacionit bashkëlidhur dhe të lejojë kandidati prokuror Gjon Fusha të vijojë me procedurat e mëtejshme të ngritjes në detyrë për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër.

Shorti caktoi z. Bujar Sheshi si relator. Gjithashtu, Këshilli vendosi të vlerësojë të përfunduar procedurën e verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatin z. Albert Murçaj, për pozicionin e Drejtuesit të prokurorisë pranë gjykatës së Apelit Shkodër dhe të lejojë kandidati prokuror Gjon Fusha të vijojë me procedurat e mëtejshme të ngritjes në detyrë për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit. Shorti caktoi z.nj. Eloida Goxhi si relator.

Pasi u njoh me relacionet shpjeguese të përgatitur nga Komisioni për Zhvillimin e Karrierës, Këshilli i Lartë i Prokurorisë vendosi unanimisht caktimin e përkohshëm për një periudhë tre mujore nga data e hyrjes në fuqi të vendimit të z. Dritan Gripshi në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkalles së Parë Berat; të z. Neritan Hoxha në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec; të znj. Violeta Shkurta në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier dhe të znj. Arta Marku në pozicionin e prokurores në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.

Me 11 vota pro, Këshilli vendosi për caktimin e përkohshëm të znj. Elida Hoxhaj, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së parë Fier, në pozicionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë dhe të z. Kleanth Zeka në pozicionin e Drejtuesit pranë Gjykatës së Apelit Vlorë.