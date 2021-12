Të tjera detaje vijojnë të dalin në dritë nga tragjedia e katërfishtë në Qerret të Kavajës, ku katër turistë rusë u gjetën të pajetë brenda një hoteli.

Sipas burimeve të MCN mësohet se në analizën laboratorike janë gjetur faktor të gazit monoksid karboni në nivelin e mbi 70%.

Mekanizmi se si është çliruar kjo lëndë helmuese në pishinën me një familje ruse, ende nuk dihet.

Por çfarë është monoksidi i karbonit?

Është shume-substancë e gaztë, ekzistuese në natyrë ose e prodhuar, e cila ka komponentë të fuqishëm toksikë. Një prej komponentëve të CO është kloriti, i cili përdoret edhe si armë biologjike dhe bromina, e cila ka efekt të fuqishëm në lëkurë dhe sulfid hidrogjeni, e cila shkakton helmim të menjëhershëm. Të gjithë këto komponentë të CO kanë një formulë empirike që shkakton dy oblikacione që bëjnë që CO të shfaqet vizualisht.

Informacionet deri tani flasin se në vendngjarje ka patur prezencë të këtyre elementëve kimikë që kanë çuar në konsumin e oksigjenit.

Çka të bën të dyshosh që vdekja e një familje ruse që kalonte pushimet në Shqipëri, nuk ka qenë aksidentale, por një mekanizëm i sofistikuar biologjik.

