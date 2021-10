Zëvendësministrja e Shëndetësisë, Mira Rakacolli tha se shumë shpejt, Komiteti i Ekspertëve për Vaksnime do të marrë një vendim për vaksinimin e fëmijëve mbi 12 vjeç.

Në një intervistë për emisionin “Frontline” në News24, Rakacolli u shpreh se është duke u diskutuar për ketë vendim.

Ndërsa në lidhje me vaksinimin e grave shtatzëna, zv/ministrja bëri thirrje që ato të vaksinohen sa më parë.

Vaksinimi i fëmijëve mbi 12 vjeç?

Rakacolli: Ka debate për këtë dhe ky është një vendim teknik. Janë parë të gjitha këto debate dhe komiteti i ekspertëve të vaksinimit do të ketë vendim shumë të shpejtë dhe do të shprehet shumë shpejt. Besoj brenda tetorit. Në momentin që ata e gjykojnë që janë gati, duke parë të dhënat dhe japin një rekomandim. Vaksinën njeriu duhet ta bëjë me bindje. Askujt nuk i bëhet vaksina me zor.

Gratë shtatzëna, a duhet të vaksinohen?

Rakacolli: Është një problem i ndjeshëm, ku ekspertët janë shprehur që patjetër që gratë shtatzëna duhet të bëjnë vaksinën. Gratë shtatzëna nuk ka arsye për të mos e bërë vaksinën. Gratë shtatzëna duhet të vaksinohen, pasi të konsultohen me mjekun. Vaksina nuk lidhet me problemet e fertilitetit.