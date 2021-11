Një qytetar në Foltoren e Kuçovës, tregoi foto me Lulzim Bashën.

Qyetari e fshiu fotografinë me Bashën, duke thënë se Lulushi duhet të ikë.

Berisha i tha qytetarit se bëri mirë, sepse jemi afër Festës së Flamurit e se flamuri e besëprerja nuk qëndrojnë bashkë.

Qytetari: Kam një fotografi me Bashën para disa kohësh. Do ta heq foton me Lulushin. Lulushi do ikë.

Sali Berisha: Në prag të festës së Flamurit, bëre shumë mirë. Kjo sepse flamuri dhe pabesia nuk bëhen kurrë palë./m.j