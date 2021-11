Presidenti Ilir Meta u shpreh se e vetmja proamerikane serioze që duhet të kthehet me urgjencë në PD është Rudina Hajdari.

“Ditën që do largohem nga zyra do t’i lë dy porosi pasardhësit, por nuk dua të flas më shumë. GJK mblidhet në janar? E di vetë GJK kur mblidhet. Unë largohem në datë 24 korrik kur mbaron mandati . E vetmja proamerikane serioze që duhet të kthehet me urgjencë në PD është Rudina Hajdari. Unë e përshëndes atë dhe të gjithë ata që nuk pranuan të djegin mandatet”, tha Meta i ftuar në një studio televizive.

