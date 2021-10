Gjatë konferencës për shtyp, kryeministri Edi Rama është përplasur me një prej gazetarëve për çmimin e karburanteve.

Rama u shpreh se Shqipëria prodhon naftë të rëndë e cila është e pamjaftueshme, duke shtuar më pas se në dijeninë e tij nuk ka asnjë vend që e prodhon naftën vetë.

Sipas Ramës, sot çmimet e karburantit janë më të lira se në 2013.

Gazetari: Në 2013, çmimi i naftës ishte 107 lek, sot 170 e ca lek, me standartin e 2013 do të ishte është rritur…

Rama: Kush e thotë këtë?

Gazetari: E them unë në bazë të çmimit të naftës në bursë

Rama: Krahasimi im është shumë i thjeshtë, ankesa cila është, na është është rritur çmimi i naftës?

(Ndërhyn gazetari)

Rama: A ka mundësi të flas unë, se e di unë ca është. A ka mundësi të flas unë?

Gazetari: Ishte konstatim.

Rama: Po pse e keni këtë mani që ndërprisni, a ma bëre pyetjen? Sot çmimi i naftës ka shkuar aty ku nuk mban më, po si nuk mban më kur paska mbajtur më shumë seç ishte në 2013?

Gazetari: Ishte bursa.

Rama: Nuk po bëj debat me ty more djalë, unë po flas për ujkun ti më tregon.. unë them për çmimin në benzinatë. Atë e vendos tregu, eshtë ky sistem kur ju ishin në lindje e sipër, se jeni disa më të rinj se demokracia.

Nuk e vendos shteti sa shitet molla, pjeshka. Ka qënë më e lartë nafta se sot, e ka blerë yt atë më shumë se sa është blerë sot, po nuk po bëj debat..

Ça të them, është e pabesueshme, po flas për çmimin e naftës, faleminderit shumë e paskeni bërë verifikimin. Nafta diezel dhe benzina kanë qënë më të shtrenjta.

Brenda çmimit të naftës kemi dy komponetë, atë të taksës së qarkullimit dhe një taksë karboni, çmimi i naftës është më i ulët seç ishte, ajo taksa e karbonit është aty dhe do rrijë aty.

Se ata pensionistët nuk janë ndotës të mjedisit. Kur flasim për fëmijët dhe të pamundurit, nga vjen kjo mbështetje, vijnë nga kontributet.

Kush ndot më shumë do kontribuojë më shumë. Çmimi është sot më pak seç ishte, nuk kemi të bëjmë me një çmim të paparë, por më të lirë seç ishte.

Ishte në bursë, aq ishte aq, nuk kanë lidhje me temën se flasim për një sektor privat.

Nafta që Shqipëria prodhon është e rëndë, ne nuk prodhojmë mjaftueshëm, shitet jashtë, se prodhuuesit janë jashtë, shitet për nënprodukte industriale.

Nuk shkon jashtë për të ushqyer Mercedes, e importojmë 600 mijë ton, e importojmë në tregun ndërkombëtar, kur them Shqipëria, e importojnë subjektet private.

Nuk ka vend në dijeni time që naftën e prodhon shteti.. duhet të kuptojmë se qeveritë janë të ndara. Qeveria duhet të bëhet digë për ata që nuk e përballojnë dot, apo për të lehtësuar ata që janë me dy makina që stresohen, jo, jemi për bizneset e vogla që janë familje në radhë të parë.

Diskutimet që si ta bëjmë Shqipërinë ku rrogat janë përtokë, janë imagjinare. Rruga është kjo, jemi në rrugë të drejtë, do të vazhdojmë në këtë rrugë.

Nëse do ishin bërë që në 91 do flisnim ndryshe por nuk u bënë.

g.kosovari