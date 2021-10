Më shumë se 500 qytetarë të Krujës dhe rrethinave rrezultojnë të helmuar nga patogjenë ende të panjohur të marrë përmes ujit të pijshëm, ndërsa shifra e personave që kërkojnë asistencë mjekësore në spitalin bashkiak të qytetit shtohet nga ora në orë.

Në mars të vitit 2021 një muaj para zgjedhjeve elektorale, kryeministri Edi Rama inaguroi ujësjellësin e ri të furnizimit me ujë të qytetit të Krujës duke ngritur edhe një dolli me premtimin e mbajtur 24 orë furnizim pa ndërprerje të qytetit me ujë.

Por i pyetur nga mediat për këtë ngjarje, Rama tha se qeveria ka bërë investimin për ndërtimin e ujësjellësit, vetë ndërmarrja ka detyrime të tjera.

Pjesë nga deklarata për mediat

Janë me qindra qytetarë të helmuar nga ujësjellësi në Krujë që ju e inaguruat gjatë fushatës elektorale. A është kjo dëshmi se ujësjellësi u ndërtua sa për fushatë elektorale?

Rama: Sipas jush nuk duhej ujësjellësi i ri apo ujësjellësi i ri ka sjellë këtë probleme? Janë dy gjëra të ndryshme. Të ndërtosh një ujësjellës dhe të çosh ujë në shtëpi dhe të sigurosh që uji është në të gjitha parametrat është gjë tjetër. Qevria ka bërë investimin për ndërtimin e ujësjellësit. Vetë ndërmarrja ka detyrime të tjera. Kjo është në hetim administrativ. Është njësoj si të thuash që pas ndërtimit të rrugës së re janë rritur aksidentet nga rritja e shpejtësisë. Nuk kanë lidhje.

/b.h