Tashmë çshtë zyrtare që Facebook do të ndryshojë emrin. Ka qenë vetë themeluesi, Mark Zuckerberg që njoftoi emrin e ri me të cilin do të pagëzohet rrjeti i quajtur’Meta’. Me këtë fokusi do të drejtohet në mjedisin e ri virtual “Metaverse”, tha shefi i rrjetit social më popullor në botë.

“Emri Facebook nuk mund të pasqyrojë më të gjithë gamën e produkteve”- thotë Mark Zuckerberg. Megjithatë do të ketë ende një Facebook, një Instagram dhe të gjitha platformat e njohura, pasi ky është thjesht një riemërtim vetëm i kompanisë mëmë.

Rrjeti online Facebook do të vazhdojë të quhet i tillë, por kompania mëmë do të drejtohet me emrin Meta. Me emrin e ri, Zuckerberg ka për qëllim ta drejtojë fokusin në botën e re virtuale “Metaverse”, në të cilën ai sheh të ardhmen e komunikimit dixhital dhe mënyrës se si njerëzit do të mund të ndërveprojnë me njëri-tjetrin.

Meta tashmë zotëron prodhuesin e kufjeve të realitetit virtual, Oculus. Dhe firma nisi versionet eksperimentale të dy projekteve metaverse vitin e kaluar – Horizon World, i cili lejon miqtë të takohen virtualisht dhe Horizon Workrooms, i cili mundëson takime pune virtuale. Në eventin e Facebook Connect ku Zuckerberg foli për metaverset, ai gjithashtu ngacmoi një kufje të re të nivelit të lartë të quajtur Project Cambria.

Por metaverse është një punë në progres, dhe kompania thotë se realizimi i plotë i idesë do të marrë 10 deri në 15 vjet të tjera. Meta do të shpenzojë miliarda dollarë për ta sjellë në jetë. Kompania kohët e fundit njoftoi se po punëson 10,000 njerëz në Bashkimin Evropian për të punuar në lidhje me këtë projekt. Zuckerberg tha gjithashtu se metaverse do të jetë puna e më shumë se një kompanie dhe se “standardet e hapura dhe ndërveprueshmëria” do të duhet të jenë pjesë e tij.

Sa i sigurt dhe privat është Metaverse?

Pas të gjitha rrjedhjeve dhe akuzave të ngritura në Facebook kohët e fundit, a do t’i besojnë njerëzit botës që z. Zuckerberg ndërtoi për t’i mbajtur ata të sigurt dhe të dhënat e tyre private? The Guardian sugjeroi që reklamuesit mund të synojnë reklamat bazuar në “gjuhën tuaj të trupit, përgjigjet tuaja fiziologjike, duke ditur se me kë po ndërveproni dhe si”.

Mike Proulx, drejtor kërkimi në kompaninë kërkimore Forrester, tha: “Pa besim, planet metaverse të Metës janë tashmë në rrezik”. Zuckerberg dhe kolegu i Metës, Nick Clegg, ish-zëvendëskryeministri i Britanisë, kanë kërkuar zgjidhin këto shqetësime. Clegg vuri në dukje se kishte vite për të rregulluar rregullimin dhe teknologjinë, ndërsa Zuckerberg tha: “Privatësia dhe siguria duhet të ndërtohen në metaverse që nga dita e parë”./ Burimi: BBC

/b.h