Vijojnë kontrollet për parandalimin dhe “goditjen” e veprimtarisë kriminale në çdo fushë të saj.

Si pasojë e zgjerimit të parametrit të sigurisë, si rezultat i kontrolleve të shtuara për kapjen e personave që qarkullojnë me sende të kundraligjshme me vete, bazuar dhe në informacionet e marra në rrugë operative, në vendin e quajtur “Pallati me Shigjeta” kanë ndaluar për kontroll mjetin tip “Volkswagen Golf” me drejtues shtetasin F. L dhe pasagjer K. H.

Gjatë kontrollit u evidentua se poshtë sediles së pasagjerit ku ndodhej shtetasi K. H, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan dy granata dore.

Si pasojë K.H 27 vjeç, banues në Pogradec është arrestuar nga policia për “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit”.

Ndërkohë shoferi automjetit, , Z.F, 44 vjeç, banues në Pogradec është vënë në pranga për “Moskallëzim krimi”

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

g.kosovari