U asfiksuan në banesë/ Detaje të reja të ngjarjes në Kavajë, djali kishte denoncuar largimin nga shtëpia të mamasë së tij!

Detaje të reja kanë dalë nga ngjarja e rëndë e ndodhur në Golem të Kavajës ku u asfiksuan nga gazi një cift.

Gazetarja Dorjana Bezat në një lidhje live me “News 24” bëri me dije se viktima A. L ishte larguar nga banesa me date 25 nëntor dhe ka bere kallzim djali i saj në polici. Po ashtu edhe djali i Mihal Janit ka marre dje e sot ne telefon babain e tij dhe s’ka marre përgjigje. Më pas ai ka kerkuar ndihmen e policise dhe te zjarrfikses që kane hapur deren me force dhe i kane gjetur te dy pajete.

“A.L, ishte larguar nga banesa me date 25.11.2021 dhe ka bere kallzim djali i saj dje ne mbasdite te Kom Pol 4 qe I eshte laruar nena nag banesa. Djali i Mihal Janit ka marre dje e sot ne teledfon dhe s’ka marre pergjigje. Ka shkuar ne mbasdite sot te shtepia dhe i ka rene deres e se ka hapur dot dhe ka kerkuar ndihmen e policise dhe te zjarrfikses dhe ne 17.45 e kane hapur deren me force policia dhe zjarrfiksja dhe i kane gjetur te dy pa jete, dyshohet se jane asfiksuar nga gazi pasi edhe komshinjte kane ndjere eren e gazit dhe dyshohet se mund te kene vdekur mbrëmë”- tha ajo.