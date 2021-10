Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka dorëzuar në GJKKO kërkesën për ish-drejtorin e Radio Televizionit Shqiptar, Thoma Gëllçi që u vu në pranga.

Mësohet se për Gëllcin dhe tre bashkëpunëtorët e tij, SPAK kërkon masën e arrestit me burg. Ish-drejtori i RTSH-së pritet të dalë para gjykatës për seancën paraprake ku dhe do të njihet me masën e sigurisë.

Gëllçi ra në pranga bashkë me 3 anëtarë të Komisionit të Vlerësimit, të identifikuar si: Julian Tapia, Alban Malaveci dhe Ervin Muraj.

Tre anëtarët akuzohen nga SPAK për veprën penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, ndërsa Gëllçi akuzohet për shpërdorim detyre se ka kryer shkelje ligjore në këtë procedurë prokurimi.