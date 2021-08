Gjendet Valbona Gjikova! Shqiptarja, e cila që prej orës 10:00 të ditës së djeshme kishte humbur gjurmët, është bërë e gjallë për familjen e saj duke njoftuar se ishte në gjendje të mirë shëndetësore.

Valbona ishte nisur nga Maqedonia e Veriut ku edhe ishte e martuar, drejt Elbasanit për të takuar prindrit, por nuk mbërriti kurrë në destinacion. Pas alarmit që mostra e saj ngriti në rrjete sociale e më pas në Top Channel, Valbona ka mundur të kontaktojë me familjen.

“Mami mos u mërzit jam këtu në plazh. Ok! Internet, lekë, shumë ok unë do vij të premten, ty të puç”, ky ishte mesazhi që ai i kishte dërguar nënës.

Ishte pikërishë motra e saj, personi që dha alarmin për Valbonën duke theksuar se kishte probleme edhe me dëgjimin, mund të ishte në rrezik. Megjithatë duket se ky nuk është rasti dhe e reja është mirë. /m.j