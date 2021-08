Një djalë tetë vjeçar është bërë personi më i ri që mund të përballet me dënimin me vdekje në Pakistan. Fëmija aktualisht po mbahet në kujdestari mbrojtëse, ndërsa familjarët e tij kanë ikur nga shtëpitë e tyre për t’u fshehur pasi një turmë myslimane i vuri zjarrin një tempulli hindu në përgjigje të pretendimeve se djali kishte “urinuar qëllimisht” në qilimin e një biblioteke ku mbaheshin libra fetarë.

Më shumë se 20 persona janë arrestuar në lidhje me sulmet, ndërsa disa anëtarë të komunitetit hindu lokal janë larguar nga rrethi i Rahim Yar Khan në Punjab nga frika se mund të ndodhin sulme më të motivuara fetare.

Ekspertët ligjorë thonë se ata janë ‘shokuar’ nga akuzat, me ligjet e blasfemisë që nuk janë përdorur kurrë më parë për një fëmijë kaq të ri. Një numër njerëzish janë dënuar me vdekje sipas ligjeve ekstreme të Pakistanit gjatë dekadave të fundit, dhe ndërsa vendi nuk ka kryer kurrë një ekzekutim që kur dënimi me vdekje u prezantua për blasfemi në 1986. Aktivistët në Pakistan i kanë bërë thirrje qeverisë që të ndërhyjë, me aktivistin e të drejtave të njeriut Kapil Dev duke thënë:

“Unë kërkoj që akuzat kundër djalit të hiqen menjëherë dhe i bëj thirrje qeverisë të sigurojë sigurinë për familjen dhe ata që detyrohen të largohen”.

Familja e djalit, i cili nuk është identifikuar publikisht, i tha The Guardian se ai nuk e kuptonte pse ishte arrestuar, duke thënë:

“Ai as nuk është në dijeni për çështje të tilla blasfemie dhe ai nuk e di fare arsyen se përse po e mbajnë në burg prej disa javësh. Ne kemi lënë dyqanet dhe punën tonë, i gjithë komuniteti është i frikësuar dhe kemi frikë nga reagimet. Ne nuk duam të kthehemi në këtë zonë. Ne nuk shohim ndonjë veprim konkret dhe kuptimplotë që do të ndërmerret kundër fajtorëve ose për të mbrojtur pakicat që jetojnë këtu”.