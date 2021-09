Vdekja e Ilia Karelit, shqiptarit që u vra në mënyrë makabre në burgjet greke 7 vite më parë, është risjellë sërish në vëmendje. Mediat greke kanë publikuar ditën e sotme foto nga vendi, ku ndodhi ngjarja, si dhe të korridoreve të burgut, kur Kareli po dërgohej në dhomat e torturës.

Në lidhje me këtë çështje u çuan për gjykim 14 persona. Gjyqi i thirrur në vitin 2016 u shty dhe më pas 6 prej tyre u dënuan me 5 vite burg, tre të tjerë deri në 6 vite burg, ndërsa gardiani dhe një prej rojeve u dënuan me 7 vite burg.

Detajet rrëqethëse janë risjellë sot nga Prothothema,gr. Dosja e kësaj çështje paraqet arsyen e vendimit për burgosjen e zyrtarëve të burgjeve.

97 minuta, në atë që cilësohej si “frigoriferi” i burgut, gardianët torturuan deri në vdekje Ilia Karelin, në atë kohë 42-vjeç. Ai mundi të mbijetonte më pak se 7 orë e gjysmë. Kareli u dërgua në këtë dhomë në orën 15:40 dhe u gjet i vdekur në 23:15, ndërsa nuk përjashtohet që ai të ketë vdekur më herët se në orën kur u gjet i pajetë.

Kareli më herët ishte dhunuar. Kur u dërgua në qelinë e tij, ishte dhunuar deri në atë pikë sa mezi qëndronte në këmbë.

Dyshohet se revoltimi i gardianëve të burgut erdhi pas vrasjes së kolegut të tyre disa ditë para ngjarjes në burgun e Malandrinos, në një moment tensioni për refuzimin e lejes. Kareli kishte qëlluar me thikë George Tsironis, duke i shkaktuar plagë të shumta e për pasojë ai ndërroi jetë.

Siç shkruan sot media e njohur greke, Kareli kishte pësuar goditje të vazhdueshme në të gjithë trupin e tij, madje edhe në zona ku kishte tashmë lëndime. Ai është qëlluar në mënyrë të vazhdueshme në vithe, shpinë dhe thembra.

g.kosovari