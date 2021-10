Trondit nga burgu me deklarimet Elton Metaj, protagonist i ngjarjes së bujshme që i mori jetën ish-gruas së tij, Sabrina Bengaj.

Duke folur për një emision live au shokoi me deklaratën kur tha se ish-vjehrri i ka kërkuar atij që “t’i dërgonte foto nudo të tij dhe të Sabrinës, si dhe duke kryer marrëdhënie”.

“Babai i Sabrinës më kërkonte foto të mia dhe të vajzës së saj nudo, duke bërë marrëdhënie. Ja kam dërguar, janë në messenger. I thosha ça po thua, ti je jashtëtokësor”, shprehet Metaj.

Ky i fundit shprehet se babai i Sabrinës e ka kërcënuar herë pas here me jetë.

“Dola nga burg, bëra burg për këtë grua. U ndava 3 mujorin e fundit. I bëri presion babai, i çonte plumbin, ose e vdekur ose e ndarë nga unë. Kam komunikuar me Sabrinën, me vjehrrën dhe vjehrrin kur isha në burg. Asaj i thosha se e dua. Ajo thoshte fjalë të pista. Nga presioni i tyre. Më tha e shikojmë kur të dalësh nga burgu. Më 26 korrik dola nga burgu. Nuk e kam kërcënuar kurrë Sabrinën. Nuk kam ushtruar dhunë ndaj saj. Jam takuar me familjen e saj kur dola nga burgu. Ndërsa kur isha në burg kam folur ditë për ditë me të gjithë, me Sabrinën me ish-vjehrrin”, tha ai.

