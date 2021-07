Tritan Shehu ka sulmuar Fatbardh Kadillin lidhur me mbështetjen që ky i fundit i ka dhënë qëndrimit të Shteteve të Bashkuara në raport me ish kryeministrin Sali Berisha.

Deputeti i zgjedhur thotë se i do shumë Shtetet e Bashkuara dhe se këtë dashuri ja ka ushqyer Berisha.

Ndër të tjera ai shkruan se:

“Po lexoj ne media qe Kadilli duke sulmuar dhe Bashen paska thene: Mbeshtetesit fanatike te Berishes jane kthyer ne antiamerikane!

Sikur te kishte zbuluar talebanet ne PD flet ky Kadilli!!! Dhe pastaj enderon te behet dhe kryetar i PD!

Turp i vertete ky.

Kjo eshte vetem nje genjeshter monstruoze dhe nje provokim i ulet. Dashuria e respekti i pa kufishem per ShBA ka qene ne themel te PD, qe ne lindje te saj…e vazhdon te jete ne te gjitha nivelet e kesaj partie, edhe pavaresisht debateve tona te brendeshme.