Prezantuesja greke Katerina Karavatou ka marrë lajmin e keq se e ëma i ishte ndarë nga jeta, në mes të transmetimit të emisionit të saj live në televizionin Mega.

Pas këtij lajmi ajo është detyruar të ikë dhe të lërë transmetimin, që u mor nën drejtim nga drejtues të tjerë të televizionit.

Drejtuesit e televizionit thanë se “Katerina jonë për disa arsye personale, serioze, familjare u desh të largohej dhe nuk do të jetë me ne për pjesën tjetër të emisionit. Por ne jemi këtu me ju për të vazhduar rrjedhën normale”./m.j