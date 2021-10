Java që ka nisur ka nevojë për vëmendje të veçantë, pasi nuk do të mungojnë luhatjet e humorit dhe ulje-ngritjet psikologjike. Sidoqoftë, është e nevojshme të ruhet ekuilibri i brendshëm. Cilat shenja të horoskopit do t’i lënë mënjanë të tjerët dhe do të përqendrohen te vetja?

Demi: Kërkoni konfirmim tek ju

Mos kërkoni konfirmim diku tjetër. Shikoni brenda vetes. Intensiteti nuk ju lejon të mendoni qartë, pasi katrori i Afërditës nga Shigjetari te Peshqit shtrembëron realitetin. Mos harroni se ju jeni shefi juaj dhe kjo është ajo që duhet të festoni.

Akrepi: Përqendrohuni te pjekuria juaj

Stina juaj e ditëlindjes ka filluar dhe ndërsa në jetë është e vështirë të kontrolloni emocionet tuaja, ju përqafoni versionin më të pjekur të vetes. Ndoshta ka ardhur koha për të zbuluar mënyra për të përmirësuar jetën, për të evoluar dhe besuar në aftësinë tuaj për të ndryshuar atë që nuk ju pëlqen.

Peshqit: Përqafoni spontanitetin

Pranë fjalës spontanitet është emri juaj këtë javë. Ju ndjeni nevojën për të tundur veten, për të tundur kufijtë tuaj. Bëni gjërat ndryshe. Ka shumë për të parë dhe shumë për të bërë. Mos prisni që gjithçka të ndryshojë brenda natës. Thjesht përjetoni procesin dhe lëreni veten të jeni të lumtur.