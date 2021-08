Dashi: Energjia që ju rrethon do jetë pozitive dhe pasiononte

Këtë muaj kozmosi inkurajon dashin të vërë në zbatim të gjithë frymëzimin krijues. Bota do jetë sheshi i lojërave dhe dashi do të shfaqë fëmijën brenda vetes, në ato momente argëtimi. Dashi duhet të lidhet me këtë lloj magjie sepse universi thjesht do i japë një dorë.

Luani: Muaji ku do të shkëlqejë

Është koha që Luani të dalë më shumë se kurrë në skenë dhe të shkëlqejë, të tregojë talentin dhe të marrë gjithë vëmendjen dhe vlerësimin që meriton, kudo që të shkojë. Këtë muaj Luani thjesht duhet të vazhdojë të jetë vetvetja. Besimi dhe intuita do jenë armët e tij më të forta. Ky muaj për Luanin do të jetë thjesht i lavdishëm.

Virgjërasha: Do ndihet më tërheqëse dhe më e dëshiruar se kurrë

Energjia do jetë e pashterueshme. Afërdita dhe Marsi pasionant do e kalojnë gushtin në këtë shenjë zodiaku, duke iu përcjellë vibrime të drejtpërdrejta dhe plot benefite. Do të merrni vëmendje shtesë dhe do ndiheni të dëshiruar. Mos i lini pas ëndrrat, por inkurajohuni t’i bëni realitet.