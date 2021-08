Per 20 vjet SHBA-te kane investuar 83 miliarde dollare per trajnimin dhe armatosjen e ushtrise afgane.

Ne fund rezistenca e kesaj armate nuk zgjati as 83 sekonda. Talibanet e moren Kabulin thua se po dilnin ne teferiç. Zyrtarisht ushtria afgane kishte 300 mije pjesetare.

Dështimi ne Afganistan po i faturohet kryesisht Joe Bidenit, por ishte Donald Trumpi qe per arsye elektorale arriti nje “deal” naiv me talibanet: kthimi i ushtareve amerikane ne SHBA do te prodhonte pamje “te bukura”, pa shihni, Trumpi po i kthen trupat ne shtepi, e pastaj kjo do te perkthehej ne vota.

Joe Biden nuk ishte i gatshem ta zhbeje vendimin per terheqjen e trupave nga Afganistani. Trumpit i mjaftoi nje premtim i talibaneve se nuk do te kryejne aksione terroriste kunder SHBA-ve.

Gjithçka qe u ndertua me vite, investime ne ushtrine afgane, ne shoqerine civile, ne strukturat politike u dorezua nga administrata e Trumpit per arsye te perfitimit elektoral.

Marshimi i talibaneve ne Kabul dhe qytete te tjera te medha mund te nxise nje vale te re refugjstesh drejt Europes. Nderkohe Trump mund te luaje golf ne klubin e tij Mar-a-Lago ne Floride.

Politika e tij e jashtme ishte “politike pazaresh” elektorale. Jo vetem ne Afganistan. Keshtu eshte kur sundon “gjeniu stabil” (Trumpi per vetveten).(E.Robelli)

