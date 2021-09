Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka reaguar në lidhje me ngjarjen tragjike në Tetovë që u ka marrë jetën të paktën 16 personave. Në një deklaratë zyrtare, Zaev ka shprehur ngushëllimet për familjet e viktimave.

Ai shton se shkaqet e zjarrit do të zbardhen dhe se për këtë shkak organet e gjyqësisë janë në terren.

“Një tragjedi e vërtet ka ndodhur në kovid qendrën në Tetovë. Shpërthimi ka shkaktuar zjarr. Zjarri është shuar, por ka shuar edhe shumë jetëra. Lufta për jetë po vazhdon, ndërkaq të gjitha shërbimet kanë reaguar me shpejtësi dhe po shpëtojnë jetë. Shpreh ngushëllim deri tek familjet dhe më të afërmit e të vdekurve dhe shpresoj që të lënduarit të shpëtojnë sa më shpejtë. Arsyet për zjarrin do të konfirmohen, dhe për këtë shkak organet e gjyqësisë janë në teren. Kjo me të vërtetë është një ngarje tragjike dhe ju sigurojë se i tërë kreu shtetëror është duke punuar në zgjidhjen e situatës. Për momentin është duke u zhvilluar shtabi i krizës në komunën e Tetovës,”- ka deklaruar kryeministri Zaev.

g.kosovari