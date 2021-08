Nënkryetari i LSI-së Petrit Vasili akuzon kryeministrin Edi Rama se nuk po i përgjigjet situatës me zjarret në vend, duke tentuar te mbaje ne “kembe” LSI pas zhdukjes se Kryemadhit.

Pas deklaratës së Ramës që i përgjigjej akuzave të komentuesve nga Kosova për tradhti me minishengenin, Vasili shkruan në një status në “Facebook” se “si gruaja e pacipë e fshatit as flet për zjarret dhe as tundet të shkojë në terren ku fatkeqësia po bën kërdinë, po shkruan pallavra të komisionuara për Ballkanin e Hapur dhe rri bën plazh në bregdetin e Jonit”.

Postimi i plotë i Vasilit:

Rama si gruaja në fshat: Hajde o shokë me fikni zjarret, se unë do spërdridhem me minishengenin!

Një herë në një fshat në një familje vdiq burri i shtëpisë.

E shoqja kish qëlluar shumë e lehtë nga mendja dhe burrin e kish pasur si barrë në kurriz dhe nuk e donte.

Kur u mblodhën gjithë graria përqark xhenazes dhe prisnin që gruaja t’ia merrte vajit për burrin e vdekur, kjo gruaja iu drejtohet dhe u thotë:

“Hajde moj shoqe më qani burrin se unë do të vete në dasmë”!

Pikërisht si kjo gruaja në fshat e bëri edhe Edi Rama në këto ditë të rënda.

Shqipëria është pllakosur nga zjarret dhe të gjithë presin që ky të bëjë detyrën e të jetë në krye të punëve.

Po Edi Rama tamam si gruaja e pacipë e fshatit as flet për zjarret dhe as tundet të shkojë në terren ku fatkeqësia po bën kërdinë, po shkruan pallavra të komisionuara për Ballkanin e Hapur dhe rri bën plazh në bregdetin e Jonit.

Është e qartë se tradhtia e ka mbërthyer kaq fort për fyti sa që e detyron të sillet për faqe të zezë e të detyrohet të thotë:

“Hajde shokë me fikni zjarret se unë do përdridhem me Ballkanin e hapur”. /m.j