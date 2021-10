Eduard Shalsi: Nuk besoj se as Shehi dhe asnjë deputet nuk ka nevojë për avokati në këtë komision. Për mua është e rëndësishme që edhe kur të mos biem dakord nuk duhet të biem në mënyrë të papëlqyeshme. Shpreh bindjen që komisioni do të vijojë me profesionalizëm. Nëse dikush do të bëjë ironi, do të qeshë, do të marrë një fjalë nga personi tjetër, atëherë natyrisht…Mua nuk më shqetësojnë debatet, as shpotitë ndonjëherë apo tjetër përsa kohë nuk janë dashakeqëse. Duhet të mësohemi me debatin dhe pikëpamjet e kundërta.