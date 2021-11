Në mesin e debateve që kanë përfshirën PD, dje demokratët morën një tjetër goditje. Atë që rrëzoi çdo dyshim, se aleanca LSI-PD ka rënë.

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi akuzoi PD se po gënjen, me deklaratën se i është ofruar listë e përbashkët PD-LSI për 25 prillit. Por jo vetëm kaq. Lulzim Basha, tha ajo në një postim në media, e ka mashtruar edhe kur opozita vendosi të digjte mandatet.

Këtë gjë e ka konfirmuar edhe sot në një lidhjue skype në studion e lajmeve në MCN TV sekretari i përgjithshëm i LSI, Endrit Brahimllari. Ai sqaroi se nuk ka pasur asnjëherë një propozim të tillë, duke e cilësuar këtë një bllof të PD për të ngarkuar LSI me përgjegjësi që nuk e ka.

Ndër të tjera Brahimllari u shpreh se lufta e tyre është me këtë qeverisje dhe se Lëvizja Socialiste për Integrim nuk mund të vendosi partinë e saj në fuqi të kunatit, teksa akuzoi se PD dhe PS kanë bashkëpunuar bashkë për të goditur LSI.

Intervista e plotë

Z. Brahimllari, a ka patur ndonjëherë negocim për një listë të përbashkët mes jush dhe PD? Dhe qytetarët, kë duhet të besojnë, ju apo PD. Pra duhet të them, a ka ndonjë letër që mbështet pretendimet e secilës palë?

Në fakt për të qenë i sinqeritet duhet të them që çdo komunikim që mund të ketë në një marrëdhënie në një koalicion bëhet zyrtarisht. Unë nuk di dhe nuk ka zyrtarisht një mbledhje të PD ku është diskutuar kjo çështje se LSI po i ofrohen 15 mandate. Ky është një bllof për të ngarkuar LSI me një përgjegjësi që se ka pasur. Të më thotë një anëtar i PD se ka një vendim për këtë. Ajo çka them unë është se nuk ka pasur asnjë propozim të tillë nga PD dhe ky është një mashtrim i ulët. Ne në fakt kemi qenë shumë korrekt dhe nuk kemi pasur komunikim fare me ta edhe pse kemi fakte konkrete se ata kanë bashkëpunuar me PS për të goditur LSI. Dua të sjell në vëmendje angazhimin e LSI në opozitë dhe se kjo e djeshmja është e ulët dhe e pisët. E vetmja rrugë që PD e Bashës do kishte për 25 prillit ishte të prishte procesin zgjedhor dhe LSI nuk ishte dakord sepse LSI ka qenë totalisht e provokuar nga PD në opozitë.

Ka pasur protesta pa fund ku LSI ka qenë prezentë por kurrsesi nuk ka pasur dëshirë të marrë një rol protagonizmi. Kjo ndodhi dhe me mandatet ku është thënë se kam dakordësinë e Merkel dhe Gjermanisë dhe ky është një aksion politik i rëndësishëm dhe LSI nuk e refuzoi por sakrifikoi nga parimet e saj duke lënë 19 mandate për të mos prishur frymën opozitare. Ne kemi qenë shumë korrektë. Por çfarë ndodhi kemi qenë gjithmonë të provokuar vërtet nuk kemi folur por ajo që ndodhi dje kaloi të gjitha limitet. LSI nuk mund të vendosi partinë e saj në shërbim të kunatit. Ndaj është e qartë çfarë po ndodh është totalisht mashtrim aspak e vërtetë. LSI ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm sepse LSI është tërhequr nga qëndrimet e saj për të mos prishur frymën opozitare që kjo sinergji të mposhte Edi Ramën. Por ata vendosën për interesa personale me qeverinë.

Z. A mund te themi se pas te djeshmes, nuk ka me aleance LSI-PD.

LSI ka qenë shumë e kujdesshsme, ka qenë një forcë politike shumë e madhe dhe nuk ka rënë pre e provokimeve.

Nuk është LSI ajo forcë politike që prish koalicionet. Marrëdhënia jonë është me qytetarin dhe deri tani nuk kemi folur por tani do dalim dhe do flasim me fakte. Deri tani nuk kemi folur për ta lënë atë në betejën e saj të brendshme. Ata janë në faj, panik se si bashkëpunonin me PS për të goditur LSI. LSI nuk ka lidhje me luftën për tja shpallur një partie, lufta jonë e drejtpërdrejtë është me këtë qeverisje. Ne kemi qenë për të goditur këtë qeveri por ata janë bashkë.

Z. Brahimllari, pse po dilni tani kundër PD. A ka lidhje qendrimi juaj, me zhvillimet brenda PD?

Ishte e brendshme dhe nuk përfshihemi në këtë histori është një marrëdhënie e brendshme, por dje provokimi kapi kulmin. Nuk ka asnjë vendim kryesie por nuk ka asnjë çështje të bërë publike apo çështje konkrete për këtë. Prandaj ky reagim lindi direkt pas atij provokimi të ulët që nuk i shërben opozitës, por Edi Ramës./m.j