Akrepi dhe Luani gjithë janë karakterizuar nga aftësia për të manipuluar hapur dhe shpejt, por a e dini se cila shenjë e zodiakut është “korbi i zi”?

Sipas autores së astrologjisë Audrey Jaber, shenja më “e neveritshme” në Horoskop është Peshorja. Por pse?!

Këto janë karakteristikat negative që një Peshore ka:

-Ai është i pavendosur. Përpjekja e tij për të gjetur ekuilibrin dhe drejtësinë e bën të vështirë për të edhe në vendime të thjeshta, duke irrituar ata përreth tij. Por edhe marrja e një vendimi mund të ndryshojë mendjen tuaj.

-Ai “qan” vazhdimisht. Ai mund të mos jetë i famshëm për ndjeshmërinë e tij, por ai mbyllet në mikrokozmosin e emocioneve të tij duke kërkuar dhembshurinë e të tjerëve.

-Ju nuk mund të mbështeteni në të. Ai është një partner i vështirë, sepse nuk mund ta dini nëse ai do të jetë konsistent në një detyrim. Ju gjithashtu nuk e dini nëse ai do të mbajë diçka që ju do t’i besoni atij ose nëse ai do ta bëjë atë një çështje thashethemesh.

-Është super sipërfaqësor. Ai do çdo gjë të bukur dhe materiale, mund të kalojë orë të tëra me pamjen e tij, por ai nuk shikon atë që është nën sipërfaqe.

-Ai sillet sikur gjithçka i përket atij. Është sikur e gjithë bota u detyrohet atyre ekzistencën e saj. Ai dëshiron gjithçka dhe e dëshiron atë menjëherë.