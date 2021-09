Një ilaç i ri antiviral, mund të luftojë covid-19 që në fazën e parë pas infektimit. Kompania amerikane Pfizer po teston medikamentin që mund të frenojë madje edhe simptomat dhe të kufizojë transmetimin tek personat e tjerë brenda një banese.

Provat për medikamentin oral do të përfshijnë 2,660 pjesëmarrës të rritur të shëndetshëm që jetojnë në të njëjtën familje me dikë që është i infektuar me COVID-19.

Kompania Pfizer gjithashtu po studion ilaçin tek personat tashmë të infektuar me COVID-19, por që ende nuk kanë zhvilluar simptoma serioze. Janë të paktën, 3 anti-virale qe po testohen klinikisht dhe rezultatet mund të dalin brenda vjeshtës ose dimrit.