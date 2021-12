Ministri i Mbrojtjes shtoi se Ukraina nuk do të bëjë diçka që të provokojë situatën, por saktësoi se ushtria është e gatshme që të luftojë nëse Rusia lëshon ndonjë sulm.

“Ukraina është e interesuar për zgjidhje të konfliktit me skenarë diplomatikë dhe politikë. Nuk do të ketë provokime ushtarake nga ne. Në të njëjtën kohë, një mënyrë për të qetësuar agresorin nuk konsiderohet e mundur. Nëse nevojitet, Ukraina do të qëllojë pas”.