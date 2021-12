Deputeti i PD, Ervin Salinji ka denoncuar ditën sotme në Parlament hapjen e kazinove të reja në kryeqytet. Duke cituar një prej mediave të njohura të financuara nga Ambasada e SHBA, Salianji vë ne dukje atë që ai e quan ‘teatrin e madh me kazinotë’ në vendin tonë.

Ai thekson se kazinotë janë një prej instrumentave që krimi I organizuar përdor dhe ata që duan të pastrojnë para.

Deklarata e plotë e Salianjit:

“Nuk u përmend fare këtu, një prej burimeve kryesore dhe do lexoj një prej mediave më të rëndësishme që dhe mbështetet financiarisht nga ambasada e SHBA, që është Ina Media, që thotë : Nuk e harrojnë shqiptarët që u bë një teatër I madh me kazinotë në këtë vend. Dhe kazinotë janë një prej instrumentave që krimi I organizuar përdor dhe ata që duan të pastrojnë para. Sipas kësaj media, kazinotë pranojnë të qarkullojnë fiktivisht sikur janë luajtur shuma të mëdha parash nga aktivitete të paditura dhe të padeklaruara, kundrejt përqindjes të dakordësuar paraprakisht duke I certifikuar vlerat si të fituara në lojra fati. Ndaj, përveç tre kazinove, po hapen dhe 4 të tjera vetëm në Tiranë sepse tregu nuk e justifikon këtë se Shqipëria nuk ka fuqi financiare për të justifikuar 7 apo 8 kazino të mëdha.

Për se duhen këto atëherë? Për aq sa janë, janë shumë dhe sjellin një dëm të madh social shkatërrimtar kur ndërmori me trumbetim operacionin “Fundi I marrëzisë”.

Mos hyjmë pastaj dhe të shohim sesi kazinotë e licencuara në mes të Tiranës, asnjëra nuk është brand ndërkombëtar, dhe të gjitha janë të lidhura me pronarë lojrash fati të cilët kanë qenë pronarë edhe tek ai “Fundi I marrëzisë” që u trumbetua me të madhe nga ana e kryeministrit.”, u shpreh Salianji.

/b.h