Të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar do të nisin të hënën vitin e ri shkollor fizikisht në klasa.

Janë 53 shkolla që do ta zhvillojnë mësimin me dy turne me orar të shkurtuar, 47 të tjera normalisht me një, ndërsa 22 shkolla do të funksionojnë me katër nënturne. Ndërsa është përjashtuar mësimi online.

“Skenari i pare eshte qe shkollat do jene me një turn dhe orët mësimore 45 minuta.

Skenari i dyti eshte qe te kemi klasa në dy grupe: grupi i parë 08:00-11:15 dhe grupi i dytë 11:45-15:00.

Ndërsa 22 shkolla janë me 4 nënturne: grupi i parë 08:00-10:45 dhe i dyti 11:00-13:45”, deklaroi Erjeta Alhysa, drejtuese e zyrës vendore arsimore.

Kurrikula mësimore e këtij viti shkollor sipas drejtuesve arsimorë do të zbatohet normalisht.

Ndërsa përsa i përket masave anticovid, ato janë detyrim për t’u zbatuar nga të gjitha institucionet arsimore.

E një ndër kushtet që mësimi të zhvillohet fizikisht është vaksinimi i detyrueshëm për mësuesit.

Për herë të parë këtë vit do të futet në programin mësimor gjuha angleze që në klasën e parë.

