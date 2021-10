Qytetarët kanë vërshuar me komente në fotot e çiftit Klinton Pira dhe Jawsackie Jaboah në rrjetin social ‘Facebook’.

Komentuesit shprehin ngushëllime për humbjen e dy jetëve mirpo ka nga ata që pyesin se përse ndodhi ngjarja, përse djali i ri i mori jetën të dashurës e më pas u vetëvra.

Ngjarja e rëndë ndodhi ditën e djeshme në orën 18:00 në një pallat pranë Gjykatës së Tiranës, në bulevardin “Gjergj Fishta”. Klinton Pira qëlloi disa herë me thikë në gjoks të dashurën e tij, 31-vjeçaren Jawsackie Jaboah e më pas është hedhur nga kati i tetë për të kryer aktin e rëndë, të vetëvrasjes.

E reja me origjinë nga Gana por me nënshtetësi franceze kishte ardhur në Shqipëri tre orë para krimit për tu sqaruar me 26-vjeçarin për një konflikt që kishte nisur për shkaqe xhelozie.

Klinton Pira pritet të përcillet sot për në banesën e fundit, trupi i partneres së tij me shtetësi franceze por origjinë nga Gana, ndodhet ende në morgun e Tiranës, dhe pritet që të dërgohet te familjarët e saj jashtë vendit, pas kryerjes së procedurave.

Komentet e qytetareve:

-Ngushellime familje a mor djal ca i bere vetes kulmi i rinis me vjen shum keq pz

-Te digjet ne ferr krimineli

-Pse ja ber nenes tende kte gje mir vet ike shpetove

-Duhet hetu/analizu mir kjo ngjarje. Askush nuk e din të vërtetën se si ka ndodh. Un mendoj se do ket pas të tjer persona që jan përfshir në krim…

-sa e paske dash sa ike bashke me te

-cbere mor djal cbere. vrave vajzen e vehten. ngushellime familjareve te vajzes e djalit.