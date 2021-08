Nga Kimete Berisha

Albin Kurti e ka shpërblyer burrin e Albulena Haxhiut për guximin dhe gatishmërinë e tij që të flijohet për ta shpallur UÇK-në ‘merakli të grave’,

1.….me rastin e tipizimit të veteranit dhe invaliditit të UÇK-së si ‘kurvar i kafeneve të natës’!

Kur meshkujt që dalin në kafene me gratë e veta i duken kurvarë, merre me mend çfarë mendon ky ‘taleban’ për gratë që dalin në klube të natës, pa burrat e tyre!

Ku të strehohen tash malishavasit prej burrit të Albulenës, që sheh, vepron, dhe percepton me mendje ekstremiste dhe që i ndan shqiptarët në ‘kurvarë’ dhe ‘elherzë’.

Në kohën kur të gjithë po ikin prej talebanëve, një mendje talebane kujton se do të bëhet kryetar i Malishevës!

2.Qeveria e Kosovës sot po sillet si ‘talebanët’ e Afganistanit,

po e lë Amerikën të pres te porta për një përgjigje (derisa të formohet një grup punues për ta shqyrtuar kërkesën amerikane për pranimin e refugjatëve afganë),

prit derisa të vendosim…

Aktivistët e Vetëvendosjes vazhdimisht me statuse janë shprehur kundër Amerikës, kundër Izraelit, kundër Shqipërisë.

Kryeministri Kurti publikisht dhe zyrtarisht e ka izoluar Kosovën nga Shqipëria…!

Dhe sidomos fenë e kanë përdorur për të manipuluar myslimanët!

3.….Por, shqiptarët janë qetësuar dhe nuk u bën më ‘vërr”për ligjëruesit kozmik që e prezantojnë Zotin si ‘njeri’ me kamzhik në dorë, që i përcjell gratë e huaja nga qiejt se çfarë fustana veshin ato..

(njeriu serioz nuk merret me punë kaq banale lëre më Zoti)….

Shikojini koncertet e Elvana Gjatës nëpër qytetet e Kosovës, vlojnë nga myslimanët, anipse në qafën e saj mban varur qafore me nga tre kryqa të mëdhej, askush nuk ia shikon Jezusin, por ia dëgjojnë këngët…

e adhurojnë myslimanët e Kosovës më shumë se të krishterët e Shqipërisë!

Kjo tregon më së miri për karakterin e shqiptarëve…

Kështu janë shqiptarët kur nuk i manipulon.

Po, ishin kureshtarë t’i ndjekin mësimet ekstremiste të ‘avokatëve’ të Zotit…

që i ndanin njerëzit sipas fesë…

e tash s’janë më kureshtarë, sepse Zotin ia kanë lënë Zotit.

Ti s’di asnjë fjalë ta përshkruash mendjen tënde, zemrën tënde që të mban gjallë (nuk e ke parë kurrë), e po del një matrapaz të të tregojë Ty për ‘tekat’ e Zotit…

Disa hoxhallarë u pasuruar duke e keqpërdorur nevojën e njeriut për Zot, dhe duke e keqpërdorur vet Zotin, u pasuruan duke bërë tregti me fenë!

Zoti ua tregon qejfin atyre!

4.Ramush Haradinaj i pari e ka hetuar talentin pëd manipulim të Kryeministrit Kurti.

Sot, kur Albin Kurti ka mashtruar popullin më të varfër në Evropë (popullin që përditë po ikin nga Kosova), sesi ka rritje ekonomike, Ramushi ka ka kushtuar këto vargje:

– Kush je ti qe m’nervozon kaq shumë

– Kush je ti që m’lë pa gjumë

– A mos je nga Vladimiri

– Kur t’shoh ty më shkrihet qiri

(Ramushi dështoi ta lidh rimën për fshatin Sukobinë, prej nga e ka prejardhjen Kurti, e ku sot jetojnë tre shqiptarë…dhe kështu hoqi dorë nga strofa e tretë)!

5.Lumir Avdixhiku dje ka gjetur kohë të flas pak kundër qeverisë.

Ishte ditë vikendi, se e ka pasur njet ta mbajë edhe një ligjeratë të zhdrejtë…

Tash Zoti e di kur i del kohë të flas përsëri…

Ne e presim me kërshëri!

6.Një ditë teksa po rrija në ballkon, më buzëqeshi fati: e pashë Përparim Ramën.

…o besoni, as 5 metra larg meje s’ka qenë…

Prej 1999 jetoj në këtë banesën ‘e bardhë’, asgjë s’ka të re këtu te Bregu i Diellit (kurrë nuk u investua asgjë, ama hiç hiç, asgjë),

përveç një dardhë ndodhet para ballkonit tim, që s’di çka ish puna e ‘saj’, herë po çelke-herë s’po çelke…

Isha duke menduar pse molla konsiderohet e bukur e dardha jo…

kur Përparimi i shoqëruar me një djalë e një çikë e hetoi pemën e kajsisë kalavesh, dhe desh’ u bë kërrsh tuj u mundu m’i mbërri.

Kcejke sa mujke, për t’i kapur kajsiat e pjekura…

Komplimente për kërcimet e matura!

U mata t’i them, pse të gjithë kur bëhen ‘dikushi’ shikojnë lart e nuk shikojnë poshtë, se nëse do të shikonte poshtë, do t’i shihte se si janë rrënuar pllakat në oborret e banesave, në vrimat e të ‘cilave’ kanë përfunduar shtikllat tona…

por s’fola!

7.…do ta votoja Përparimin,

më pëlqen sepse nuk i josh njerëzit,

mendon se bëhet kryetar i Prishtinës, pa u afruar me askend,

e ka të mbyllur edhe insta-n…

Asnjë lidhje nuk e ka me popullin.

E kuptoj (unë u kënaqa prej se nuk i lejoj komentet në postime…pasha këto ditë…).

Nëse ju mundeni pa mua, edhe unë mundem pa juve.

Ju nuk e dini çfarë ndjeje është kjo…kam mbërri në atë gjendje (Zoti e bëft hair) që as s’kam nevojë të më lexoj kush.

Nuk ndjej kur më lavdërojnë-nuk ndjej kur më shajnë.

E kur nuk ndjen, edhe kjo është ndjenjë, bile më supremja…

– P.S. Gjoni 10:38: Nëse nuk më besoni mua – besojini veprave të mia!