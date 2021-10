Nga Mero Baze

Sali Berisha improvizoi një gënjeshtër në fillim të takimit të Gjirokastrës. Tha se kishte parë titujt e gazetave në mëngjes, që shkruanin: “Rama dhe Basha në Lubjanë, Berisha në Gjirokastër”. Dhe arriti në përfundimin se ishte shumë i lumtur për këtë gjë. Domethënë ishte i lumtur që po i kundërvihej Perëndimit me vizitën në Gjirokastër.

Në fakt, në Lubjanë ishte Edi Rama dhe kryeministrat e tjerë të Ballkanit, së bashku me udhëheqësit e Bashkimit Evropian, duke diskutuar fatin e vendeve të Ballkanit drejt Bashkimit Evropian. Përpjekja e Sali Berishës për të vënë “foltoren” e Gjirokastrës si kundërpeshë të takimit të Lubjanës, tregon se me kë e ka në kokë betejën Sali Berisha.

Ai ka në mendje betejën me Perëndimin. Për këtë dhe Lulzim Bashën e zhvendosi në Lubjanë, të duket dhe ai si tradhtar që e mbështet Perëndimi.

Në mendjen e tij, në mllefin e tij për atë që i ka ndodhur, Sali Berisha e ka thjesht justifikim betejën me Lulzim Bashën. Ai orë e minutë e ka mendjen tek beteja me Perëndimin dhe parterët e Perëndimit në Shqipëri.

Është kjo arsyeja që në fakt ai po braktiset nga njerëzit me identitet politik të Partisë Demokratike në rrethe dhe i mbushen sallat me delirantë provincial, me probleme të rënda psikike, ose njerëz të margjinalizuar për shkak të problemeve të tyre.

Njerëzit që kanë themeluar Partinë Demokratike, si shpresë për orientimin e Shqipërisë nga Perëndimi, e kanë të vështirë tridhjetë vjet më pas të shkojnë pas dikujt, që e nis fjalimin “Rama dhe Basha kanë shkuar në Lubjanë në takimin e BE, unë jam i lumtur të shkoj në Gjirokastër”.

E kanë të vështirë, pasi vet Gjirokastra nuk është Ndroqi dhe Shijaku i Haxhi Qamilit, por qyteti më i ndriçuar i Shqipërisë, që ka nxjerrë kolosët e identitetit perëndimor të Shqipërisë.

Duke qenë se ai çdo ditë e çdo orë po përpiqet të gjejë argumente kundër Perëndimit, nuk është se tremb Perëndimin, as SHBA, por tremb PD, partinë e parë pro-perëndimore të Shqipërisë, e cila mungesën e demokracisë brenda radhëve të saj nuk e ka provuar për herë të parë nga Basha, por për 20 e ca vite nga Berisha.

Ata e dinë si e ka drejtuar ai PD, si ka përjashtuar gjithë themeluesit nga partia, si ka eliminuar gjatë rrugës bashkëpunëtorët e tij dhe si ka shitur PD për milionat e djalit, vajzës dhe gruas së tij, që tashmë janë të damkosur si hajdutë të parave të shqiptareve nga SHBA.

Për këtë arsye, urrejtja e Berishës ndaj Perëndimit është legjitime, por përpjekja për ta bërë këtë urrejtje ideologji në PD, do ta turpërojë dhe më shumë atë.

Shenjat e para janë sallat e tij të braktisura nga deputetë të PD dhe themelues të saj, dhe mbushja e tyre me njerëz vulgarë, delirantë me probleme psikike dhe militantë ordinerë.

Berisha po e frikëson PD që do Perëndimin, përmes vulgut të tij të rrugës që ka gjetur dyert e foltoreve hapur dhe përmes ndonjë emigranti të dëshpëruar nga SHBA, që zakonisht qëllon të jetë ose fëmijë komunistësh, shok të Berishës, ose ish- bashkëpunëtorë të tij që i ka pas terrorizuar me dosje sigurimi.

Nuk di sa do t’ia dalë ta trembë atë pjesë të PD që do Perëndimin, por e sigurtë është që nuk ka çfarë t’i bëjë Perëndimit që do një PD pa Sali Berishën. Këtë betejë e ka të humbur.