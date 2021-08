Dashi

Sot hena eshte ne shenjen tuaj dhe ju jep shkrepsen per te bere relitet fleken qe ndjeni brenda jush per te shperthyer edhe ndaj nje miresie qe mendoni se ka ardhur me vonese ose e kontrollon dikush tjeter, jo ju.

Demi

Nje problem me nje ndryshim ne pune do ju beje te ndjeheni te pasigurt me punen qe keni apo me marredheniet qe kishit rregulluar. Nje femer ju prish ekuilibrat ne jeten tuaj.

Binjaket

Edhe sot do ndikoheni nga ngjarjet perreth jush per tu marre me ceshtje qe ju identifikojne si person duke lene pas dore marredhenien ne cift apo nje njohje erotike te kendshme.

Gaforrja

Nje paqartesi ne lidhje me karrieren dhe nje lajm jo shume i mirepritur do ju beje te shpenzoni para dhe kohe duke ju larguar disi gjerave qe i kishit te sigurta apo te rregulluara.

Luani

Per ju dita mbart nje impuls te ri apo nje ndryshim planesh dhe ju i largoheni premtimeve te diteve te shkuara per dicka te re ne jeten tuaj si aktivitet apo si person.

Virgjeresha

Sot per ju ka nje clirim shpirteror por qe nuk eshte ne momentin e duhur dhe nuk ju sjell rezultatet e duhura sidmos ne nje ceshtje personale dhe ekonomike.

Peshorja

Dita e sotme ju jep mbrojtje ndaj dikujt qe ndermerr nje inisiative te veshtire ndaj jush duke dashur t’ju prishi planet dhe marredheniet ne cift te cilat ju i keni zbukurur me pranine tuaj.

Akrepi

Per ju dita e sotme sjell nje ndikim apo hapje te re qe lidhet me punen dhe kjo ne disa raste mund te jete nje clirim nga nje moment shplodhes apo renie ne qetesi.

Shigjetari

Keni deshire te jetoni çaste te fuqishme ne jeten personale dhe te paprovuara me pare dhe kjo ju jep nje energji pak me te forte duke i prishur pa dashur marredheniet qe i kisht me te qeta.

Bricjapi

Ne diten e sotme nje lajm qe ka te beje me familjen ju cliron disi dhe ju jep mundesi te jetoni vetem apo te shikoni si mundesi nje pavaresi ne jeten familjare. Por do humbni nje baze ekonomike.

Ujori

Nje ide e re dhe e papritur por me nje inisiative te guximshme do ndermerni ne diten e sotme. Por kjo nuk ka te beje me kontaktet me jashte por me gjerat qe keni afer jush. Nje takim i rendesishhem por me nje person qe ju ndikon me shume se duhet ju ndryshon komplet planet.

Peshqit

Nje kthese e papritur ne lidhje me ceshtjet ekonomike do ndodh tek ju ne diten e sotme. Ju do merrni nje inisiative te rrezikshme ne investim apo ne takim me dike qe ju intereson personalisht.