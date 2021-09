Ka mjaftuar një tjetër postim në Instagramin e Elhaida Danit për të kuptuar se në 20 shtator po “gatuhet” vërtet diçka e madhe. Këngëtarja e njohur shqiptare ka hedhur disa foto në profilin e saj, e shfaqur sërish në një studio produksioni, por kësaj here në krah ka edhe tre artistë të mirënjohur dhe kompozitorë të talentuar. Fjala është për Elgit Dodën, Kledi Bahitin dhe Alban Kondin, një treshe e shkëlqyer që, me sa duket, do na sjellin një surprizë të madhe në 20 shtator për Elhaida Danin.

Këngëtarja shqiptare ka deklaruar gjatë verës se ka në plan një projekt të madh muzikor, të cilin siç duket do ta publikojë në 20 shtator. Na duhet të presim edhe pak ditë. Por, përfshirja e Elgit Dodës, Kledi Bahitit dhe Alban Kondit vetëm sa na e ka shtuar kuriozitetin.

g.kosovari