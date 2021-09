Kanë kaluar 20 vite nga sulmet terroriste të 11 shtatori t në SHBA dhe akoma vijon seanca gjyqësore ndaj 5 personave të akuzuar për komplot dhe ekzekutim të sulmeve vazhduan në një sallë gjykate ushtarake të mbrojtur shumë në Guantanamo Bay, Kubë.

Mediat e huaja bëjnë me dije se seancat e kësaj jave janë seanca që janë mbajtur pas një viti ndërprerje për shkak të pandemisë COVID-19, çështja që synon t’u sigurojë drejtësi anëtarëve të familjes të gati 3,000 viktimave të 11 shtatorit mbetet e penguar nga personeli ndryshime dhe dhjetëra lëvizje të jashtëzakonshme.

Mediat e huaja shkruajnë se avokatët kaluan kohë në gjykatë duke pyetur më të fundit në një seri gjyqtarësh për përvojën dhe njohuritë e tij mbi çështjet në çështjen shumëvjeçare, përfshirë torturën dhe dënimin me vdekje.

Në seancën e fundit të së premtes, avokatët debatuan një nga disa mocione të jashtëzakonshme në lidhje me provat që avokatët mbrojtës do të marrin nga qeveria amerikane në lidhje me kohën që të burgosurit kaluan në paraburgimin e CIA -s në vende të pazbuluara, të njohura si “vende të zeza”, në fillim të viteve 2000.

Pesë të akuzuarit, përfshirë Khalid Sheikh Mohammed i cili është quajtur organizatori i sulmeve, janë ndaluar dhe burgosur në Guantanamo Bay që nga viti 2006.

Ndërsa burrat u akuzuan në vitin 2012 gjatë administratës së presidentit amerikan, Barack Obama, çështja u zvarrit me vite. Ka dhjetëra mocione të jashtëzakonshme, dhe avokatët si të prokurorisë ashtu edhe të ekipeve mbrojtëse kanë ardhur dhe shkuar në gati dekadën e proceseve gjyqësore.

Fakti që avokatët ende po debatojnë për provat tash e nëntë vjet, tregon sesa larg është zgjidhja e këtij rasti dhe sa larg është misioni i tij i synuar – për të sjellë drejtësi tek anëtarët e familjeve të viktimave të 11 shtatorit.

Ndërkohë anëtarët e familjeve së viktimave të 11 shtatorit u ulën në galerinë në pjesën e pasme të sallës së gjyqit ushtarak gjatë tre seancave të mbajtura këtë javë të ndara nga media dhe vëzhguesit e tjerë në galeri me një perde të kaltër.