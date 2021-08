Franca do ta vijojë deri në fund misionin e saj për të evakuuar njerëzit nga Afganistani pavarësisht sulmeve të sotme në aeroportin e Kabulit. Lajmin e bëri të ditur Pallati Élysée përmes një deklarate.

“Presidenti i republikës dënon me tone të ashpra sulmet terroriste që ndodhën sot pranë aeroportit të Kabulit. Presidenti shpreh ngushëllimet e tij për familjet e viktimave amerikane dhe afgane, shpreh mbështetjen e tij për të plagosurit dhe përshëndet heroizmin e atyre që janë në terren për të kryer operacionet e evakuimit ”, thuhet në deklaratë.

Women and children running for their life after #Kabul airport explosion in #Afghanistan. pic.twitter.com/a1kXrETAx9

